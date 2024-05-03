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Depremde vefat eden öğrenciler anısına 200 fidan dikildi

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde, depremde vefat eden 5 öğrenci anısına 200 fidan toprakla buluşturuldu. Samsun Üniversitesi öğrencileri tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, fidanlar dikildi ve depremde kaybettikleri arkadaşları anıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, depremde vefat eden 5 öğrenci anısına 200 fidan toprakla buluşturuldu.

Samsun Üniversitesinde öğrenim gören ve tatil için İskenderun'a geldikleri sırada 6 Şubat 2023'teki depremlerde yaşamını yitiren 5 öğrenci anısına, fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Samsun ve Ordu'daki Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan 200 öğrenci, Gürsel Mahallesi'ndeki İskenderun KYK Kız Yurdu bahçesinde fidan dikti.

Öğrenciler, dikilen 200 fidanın üzerine plaketler çakarak depremde kaybettikleri arkadaşlarını andı.

İskenderun İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ferit Ali Gündel, orman haftası etkinliğinde, depremde kaybettikleri öğrencileri özlemle andıklarını söyledi.

Hayatını kaybeden öğrencilerin anısını yaşattıklarını belirten Gündel, "Hem onların anısına bir ağaç dikme etkinliği oldu hem de öğrencilerimize yeşilin önemini aşılamamız için çocuklarımızı toprakla buluşturduk." dedi.

Etkinlik fidanların sulanmasıyla son buldu.

Kaynak: AA / Güncel

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