Antakya'da su kanalına uçan otomobilin sürücüsü yaralandı

Hatay'ın Antakya ilçesinde su kanalına uçan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Antakya- İskenderun yolu Dericiler Sitesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 68 ES 488 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına uçtu. Kazada sürücü yaralanırken, çevre sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları yaralıyı hastaneye kaldırdı. - HATAY