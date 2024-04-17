Hatay'da çeşitli suçlarla ilgili 4 şüpheli yakalandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ilçesinde meydana gelen çeşitli suçlarla ilgili 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ilçesine bağlı Modernevler ve Dumlupınar mahallelerinde meydana gelen 2 ayrı olayla ilgili harekete geçti. 13 Nisan tarihinde İskenderun Modernevler Mahallesi'nde yaşanan kasten yaralama-tehdit olayının şüphelisi Y.K. ile aynı gün Dumlupınar Mahallesi'nde meydana gelen gasp olayının şüphelileri O.K., N.K. ve E.İ., yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı. Emniyet ekiplerinin gerçekleştirdiği aramalarda ise 1 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet fişek, suça konu altın kolye ve 2 adet bıçak ele geçirildi. - HATAY