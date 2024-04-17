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İskenderun'da Kıraathanede Kumar Oynayanlara Cezai İşlem

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde Kıraathane'de kumar oynadığı tespit edilen 2 kişiye 12 bin 850 TL ceza uygulanırken, iş yeri sahibi hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak suçunun engellemesi amacıyla çalışma başlattı. 11 Nisan İskenderun ilçesi İskenderun Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir kıraathaneye denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimler sırasında, İşletmeci İ.K.'nın iş yerinde kumar oynattığı tespit edildi. Bunun üzerine iş yeri sahibi İ.K.'yı hakkında yasal işlem yapılırken, kumar oynayan 2 kişiye 12 bin 840 TL ceza uygulandı. Masada bulunan 4 bin 760 TL nakit para ile 106 adet iskambil kağıdına ise el konuldu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İskenderun Hatay Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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