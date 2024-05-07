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İskenderun'da 2 Bin Adet Captagon Hap Ele Geçirildi

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Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İskenderun ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde motosikletten atılan poşette 2 bin adet captagon hap ele geçirildi. Uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İskenderun ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde motosikletten atılan poşette 2 bin adet captagon hap ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu ile mücadeleyi aralıksız sürdürüyor. İskenderun ilçesinde uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında; 6 Mayıs'ta M.S.C. isimli şahsın kullandığı motosikletten kaçarken attığı poşette 2 bin adet captagon ele geçirildi. Olayla ilgili olarak M.S.C. hakkında Türk Ceza Kanunun 188. maddeden işlem yapıldı. Şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü İskenderun Hatay Güvenlik Uyuşturucu Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

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