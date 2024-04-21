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İskenderun'da ambulans devrildi: 2 yaralı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde ambulans ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kazada devrilen ambulansın, içinde hasta olmadığı öğrenildi.

İskenderun'da ambulans devrildi: 2 yaralı

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde ambulans ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, İskenderun ilçesi Mete Aslan bulvarında meydana geldi. Trafikte seyir halde ilerleyen Fuat Y. yönetimindeki 31 AAE 804 plakalı Ford marka ambulans, karşı istikametten gelen Fikret A. idaresindeki 34 TF 0557 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Ambulansın devrildiği kazada, 2 aracın sürücüsü yaralandı. Kazayı görenler 112'yi arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk yardım müdahalelerinin ardından yaralılar, İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada devrilen ambulansın, içinde hasta olmadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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