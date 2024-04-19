Hatay'da Denize Kıyısı Bulunan İlçelerde Temizlik Çalışması

Hatay'da denize kıyısı bulunan ilçelerde temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerince, Arsuz, Dörtyol, Erzin, İskenderun, Payas, Samandağ ve Yayladağı ilçelerinde kıyı temizliği yapıldı.

İş makineleriyle gerçekleştirilen çalışmaya 80 personel katıldı.

Ekipler, 158 kilometrelik sahil şeridini temizledi.