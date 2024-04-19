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Hatay'da Denize Kıyısı Bulunan İlçelerde Temizlik Çalışması

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Hatay'da, Büyükşehir Belediyesi tarafından Arsuz, Dörtyol, Erzin, İskenderun, Payas, Samandağ ve Yayladağı ilçelerinde denize kıyısı bulunan bölgelerde temizlik çalışması gerçekleştirildi. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 80 personel ve iş makineleri kullanıldı ve 158 kilometrelik sahil şeridi temizlendi.

Hatay'da denize kıyısı bulunan ilçelerde temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerince, Arsuz, Dörtyol, Erzin, İskenderun, Payas, Samandağ ve Yayladağı ilçelerinde kıyı temizliği yapıldı.

İş makineleriyle gerçekleştirilen çalışmaya 80 personel katıldı.

Ekipler, 158 kilometrelik sahil şeridini temizledi.

Kaynak: AA / Güncel

İskenderun Yayladağı Samandağ Dörtyol Hatay Erzin Payas Arsuz Çevre Belediye Güncel Haberler

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