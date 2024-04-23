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İskenderun'da 23 Nisan töreni düzenlendi

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Depremin vurduğu Hatay'ın İskenderun ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Depremin vurduğu Hatay'ın İskenderun ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok hasara uğrayan Hatay'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İskenderun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İskenderun ilçesi Süleymaniye Mahallesi'nde yer alan Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Atatürk Anıtı'nda gerçekleşen törene İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Haytaz'ın yanı sıra yetkiler ve öğrenciler katıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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