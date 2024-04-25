Hatay'da çıkan baca yangını söndürüldü

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesindeki bir iş yerinin bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Hatay'ın İskenderun ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bir iş yerinin bacasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların 112'yi araması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, bacada hasar oluştu.