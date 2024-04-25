Üye Girişi
Haberler

Hatay'da çıkan baca yangını söndürüldü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki bir iş yerinin bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, bacada hasar oluştu.

Hatay'da çıkan baca yangını söndürüldü

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesindeki bir iş yerinin bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Hatay'ın İskenderun ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bir iş yerinin bacasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların 112'yi araması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, bacada hasar oluştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İskenderun İtfaiye Hatay Acil Durum Yerel Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title