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Hatay'da İlçe Sahillerinde Temizlik Çalışması

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Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Arsuz, Dörtyol, Erzin, İskenderun, Payas, Samandağ ve Yayladağı ilçe sahillerinde atıkları topladı. Kıyıdaki araç lastikleri ve çöpleri toplayan ekiplerin çalışması devam ediyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ilçe sahillerinde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, Arsuz, Dörtyol, Erzin, İskenderun, Payas, Samandağ ve Yayladağı ilçe sahillerinde atıkları topladı.

Kıyıdaki araç lastikleri ve çöpleri toplayan ekiplerin çalışmasının devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA / Güncel

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