İskenderun'da Sağanak Nedeniyle Su Birikintileri Oluştu
Hatay'ın İskenderun ilçesinde sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sabah saatlerinde başlayan ve şiddetini artıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle araç sürücüleri trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Belediye ekipleri su birikintilerinin tahliyesi için çalışma başlattı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Sabah saatlerinde başlayan ve şiddetini artıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Bazı cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle araç sürücüleri trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Belediye ekipleri su birikintilerinin tahliyesi için çalışma başlattı.