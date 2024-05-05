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İskenderun'da Otomobil Devrildi: 2 Kişi Yaralandı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. S.S. idaresindeki 31 APZ 890 plakalı otomobil, Pirireis Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan ve yaralanan sürücü ile araçta bulunan K.S. itfaiye ekiplerince kurtarıldıktan sonra kentteki hastanelere kaldırıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

S.S. idaresindeki 31 APZ 890 plakalı otomobil, Pirireis Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan ve yaralanan sürücü ile araçta bulunan K.S. itfaiye ekiplerince kurtarıldıktan sonra kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

İskenderun İtfaiye Hatay Acil Durum Trafik Kazaları Güncel Haberler

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