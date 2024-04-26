Hatay'da komşusunun silahlı saldırısında hayatını kaybeden imam toprağa verildi

Hatay'da komşusunun silahlı saldırısında hayatını kaybeden imam kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi'nde Hasan İnci (40), görevli olduğu Çamlık Camisi'ne sabah namazı için gittiği sırada komşusu tarafından av tüfeğiyle başından vurularak öldürülmüştü. Olayın ardından imamın karşı komşusu polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. İnci'nin cenazesi, işlemlerin ardından yakınları tarafından İskenderun Devlet Hastanesi morgundan alınarak Nihal Atakaş Cami'ye getirildi. Burada ikindi vaktine müteakip kılınan cenaze namazı sonrası imamın cenazesi, Çankaya Mezarlığı'nda toprağa verildi. - HATAY