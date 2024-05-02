Hatay'da panelvan araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde panelvan araçla ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Arsuz ilçesi Karaağaç Mahallesinde meydana geldi. İbrahim B. idaresindeki 31 AIE 725 plakalı panelvan araç, Karaağaç Mahallesi'nde Metehan K. yönetimindeki 31 ARB 188 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, otomobilin sürücüsü Metehan K. ile V.K, E.K. ve E.K. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı. - HATAY