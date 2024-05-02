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Hatay'da panelvan araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

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Hatay'ın Arsuz ilçesinde meydana gelen kazada, panelvan araç ile otomobil çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde panelvan araçla ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Arsuz ilçesi Karaağaç Mahallesinde meydana geldi. İbrahim B. idaresindeki 31 AIE 725 plakalı panelvan araç, Karaağaç Mahallesi'nde Metehan K. yönetimindeki 31 ARB 188 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, otomobilin sürücüsü Metehan K. ile V.K, E.K. ve E.K. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İskenderun İtfaiye Hatay Arsuz Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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