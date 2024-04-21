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İskenderun'da Ambulansla Hafif Ticari Araç Çarpıştı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde, hafif ticari araçla ambulansın çarpışması sonucu yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, hafif ticari araçla ambulansın çarpışması sonucu yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı.

F.A. idaresindeki 34 TF 0557 plakalı hafif ticari araç, Mete Aslan Bulvarı'nda F.Y'nin kullandığı 31 AAE 804 plakalı ambulansla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle içinde hasta bulunmayan ambulans devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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