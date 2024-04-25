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Akdeniz'de toz bulutu etkisini gösterdi

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde yoğun toz bulutu körfez boyunca etkisini gösterirdi. Doğu Akdeniz ve İskenderun ilçesinde, Kuzey Afrika'dan kaynaklanan tozlu hava etkisini akşam saatlerinde gösterdi. Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının etkisi altında kalan bölgede Akdeniz semaları da toz içerisinde kaldı. Başta sağlık problemleri olmak üzere görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Kuzey Afrika'dan gelen tozlu havanın etkisi 26 Nisan Cuma günü gece 12'ye kadar süreceği belirtiliyor.

Akdeniz'de toz bulutu etkisini gösterdi

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde yoğun toz bulutu körfez boyunca etkisini gösterirdi.

Doğu Akdeniz ve İskenderun ilçesinde, Kuzey Afrika'dan kaynaklanan tozlu hava etkisini akşam saatlerinde gösterdi. Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının etkisi altında kalan bölgede Akdeniz semaları da toz içerisinde kaldı. Meteorolojiden yapılan duyurunda, "Başta sağlık problemleri olmak üzere görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" açıklamasına yer verildi. Duyuruda Kuzey Afrika'dan gelen tozlu havanın etkisini 26 Nisan Cuma günü gece 12'ye kadar etkisini sürdüreceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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