Üye Girişi
Haberler

Hatay'da 'Longoni Türkiye Pool Turnuvası' başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Depremin vurduğu Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenecek ve 64 oyuncunun mücadele vereceği 'Longoni Türkiye Pool Turnuvası' başladı. Turnuvada rakiplerini yenen oyuncu, toplamda 110 bin TL para ödülü kazanacak.

HATAY (İHA) – Depremin vurduğu Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenecek ve 64 oyuncunun mücadele vereceği 'Longoni Türkiye Pool Turnuvası' başladı.

Hatay'ın İskenderun ilçesi bilardo salonunda düzenlenecek ve 64 oyuncunun katıldığı 'Longoni Türkiye Pool Turnavası' başladı. Kahramanmaraş merkezli depremlerden dolayı düzenlenemeyen turnuva, bu yıl İskenderun'da düzenlenecek. 64 oyuncunun katıldığı turnuva, 2 yıldır Türkiye'de düzenleniyor. Turnuvada rakiplerini yenen oyuncu, toplamda 110 bin TL para ödülü verilecek.

"Türkiye pool turunu 2 senedir Türkiye'de düzenliyoruz"

Longoni Türkiye pool turunun Türkiye'deki temsilcisi ve organizatörü olan 48 yaşındaki Murat Teker, "Ben işletmeci ve milli takım oyuncusuyum. Longoni, Türkiye pool turunu 2 senedir Türkiye'de düzenliyoruz. Türkiye'nin ve yine yakın ülkelerdeki en iyi oyuncuların katıldığı bir turnuva serisi, bu yılda 5 veya 6 etap yapılıyor. Bu etaplarda toplanan puanlarla, en iyi oyuncular yine özel ödüller kazanıyorlar" dedi.

"Amerikan bilardoyu en iyi şekilde temsil eden arkadaşlarımız bu turnuvada yarışacak"

İskenderun'da düzenlenecek turnuvaya 64 oyuncunun katılacağını ifade eden Murat Teker, "Bu turnuvayı yapıyoruz. 64 oyuncumuz var. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen ve çoğu da milli takım görmüş üst düzey oyuncular pul bilardo veya Amerikan bilardoyu en iyi şekilde temsil eden arkadaşlarımız bu turnuvada yarışacak. Turnuvadaki ödülümüz yaklaşık 110 bin TL civarında olacak. Bu ödülleri kazanmak için canla başla mücadele ediyorlar. Ben de aynı zamanda bir oyuncuyum. Ben de tabii ki bu turnuvada mücadele ediyorum, 5 profesyonel masamız var. 64 sporcumuz var ve ilk 16'ya giren sporcular, toplam ödülden kademeli bir şekilde faydalanıyorlar" şeklinde konuştu.

"Hedefimiz şampiyonluk olacak"

Bu turnuvada hedefi şampiyonluk olan 22 yaşındaki Mustafa Anlar, "Geçen yıl 6 Şubatta deprem oldu. 8 Şubatta düzenlenecek turnuva ertelendi. Bu yıl düzenlendi. Bizde katıldık. Ev sahipliği ve her şey çok güzeldir. Hatay halkı çok sıcakkanlı. Bu turnuvanın ilk etabı Hatay'da düzenlenecek. Ben son 8 yıldır Kıbrıs şampiyonu oldum. Hedefimiz şampiyonluk olacak" dedi.

"Bu turnuva, çok kaliteli bir organizasyon olacak"

İskenderun'da düzenlenen turnuvanın çok kaliteli organizasyon olacağını dile getiren 42 yaşındaki Sami Erdem Köylü, "Konya'da katılıyorum turnuvalara defalarca Türkiye şampiyonu olduk. Ben bilardoyu çok seviyorum. Türkiye'nin her yerinden oyuncular var. Turnuva, çok kaliteli bir organizasyon olacak" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İskenderun Türkiye Longoni Deprem Hatay Yerel Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İzzet Yıldızhan evli mi? İzzet Yıldızhan'ın eşi kim? Cumartesi günü eczaneler açık mı? Eczaneler Cumartesi günü saat kaça kadar açık? 20 Nisan 2024 Eczane çalışma saatleri! Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 20 Nisan dün gece deprem mi oldu? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 20 Nisan Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 20 Nisan Cumartesi hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi Irak'taki Şii Milis Gücü Haşdi Şabi'ye Hava Saldırısı Düzenlendi E Devlet çöktü mü Son Dakika? E Devlet'te sorun mu var 20 Nisan Cumartesi 2024 20 Nisan 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 20 Nisan İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 20 Nisan 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 20 Nisan Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 20 Nisan Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 20 Nisan İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 20 Nisan 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 20 Nisan Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 20 Nisan Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title