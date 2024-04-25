İskenderun'da yapılan asayiş uygulamasında 21 kişi yakalandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapılan asayiş uygulamasında bin 88 şahıs, 653 araç ve 150 motosiklet sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda 21 kişi yakalanırken, uygulama sonucunda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde emniyet güçlerinin yaptığı asayiş uygulamasında; bin 88 şahıs, 653 araç ve 150 motosiklet sorgulandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş çalışmalarını aralıksız devam ediyor. İskenderun ilçesinde 20 Nisan tarihinde yapılan asayiş uygulamasında; bin 88 şahıs, 653 araç ve 150 motosiklet sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda; 5'i aranan 1'i firari toplam 21 kişi yakalanırken, 8 yoklama kaçağına tebligat yapıldı. 2 motosiklet ise trafikten men edildi. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda; 1 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet fişek, 71 gram cannabinoid maddesi, 8 gram esrar maddesi, 5 gram metamfetamin maddesi, 17 adet neurontin hap, 11 adet lyrica hap ele geçirildi. - HATAY