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İskenderun Körfezi'nde Yunanistan bayraklı ürün tankeri karaya oturdu

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İskenderun Körfezi'nde bulunan Yunanistan bayraklı ürün tankeri gemisi, terminalden kalkış esnasında karaya oturdu. Gemi, İskenderun Bölge Liman Başkanlığı tarafından yüzdürülerek demirleme sahasına çekildi. Herhangi bir hasar veya deniz kirliliği meydana gelmediği belirtildi.

İskenderun Körfezi'nde Yunanistan bayraklı ürün tankeri gemisi, terminalden kalkış esnasında karaya oturdu.

"Minerva Antonia" isimli ürün tankerinin, İskenderun Global Terminali'nde kalkış esnasında karaya oturması üzerine İskenderun Bölge Liman Başkanlığı koordinesinde çalışma başlatıldı.

Çalışmalar sonucunda yüzdürülen gemi, kontrolleri için demirleme sahasına çekildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, geminin herhangi bir hasar veya deniz kirliliğine neden olmadığı belirtilerek, "Minerva Antonia isimli gemi İskenderun Bölge Liman Başkanlığı koordinesinde yüzdürülmüş olup gerekli kontrollerin yapılması için demirleme sahasına demirlemiştir. İdari tahkikat devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Güncel

İskenderun Yunanistan Denizcilik Ulaşım Kaza Dünya Güncel Haberler

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