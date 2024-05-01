İskenderun'da araç yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan araç yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İskenderun İlçesi Çankaya Mezarlığı önünde park halindeki bir araçta yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların 112'yi arması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü. Yangın söndürüldükten sonra araçta soğutma çalışmaları yapıldı. Yanan araç kullanılmaz hale geldi. - HATAY