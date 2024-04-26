İskenderun'da asayiş uygulaması: 13 zanlı tutuklandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapılan asayiş uygulamasında 19 zanlı yakalandı. 13 zanlı tutuklandı. Uygulamada silah, uyuşturucu ve çalıntı araç ele geçirildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, çeşitli suçlara karıştıkları gerekçesiyle asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 19 zanlıdan 13'ü tutuklandı.
Valiliğin açıklamasına göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 Nisan'da yapılan asayiş uygulamasında 1295 kişiyi Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle sorguladı.
Uygulamalarda, 1125 araç ve 315 motosiklet incelendi, 3 motosiklet trafikten men edildi.
Çeşitli suçlara karıştıkları belirlenen 19 şüphelinin yakalandığı çalışmada, 2 tabanca, 6 fişek, 1 çalıntı araç, şase numarası silinmiş motosiklet, esrar ve uyuşturucu hap ile elektrik kablosu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 13'ü tutuklandı.