İskenderun'da Ambulans Kazası: 2 Yaralı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan ambulansın devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, İskenderun ilçesi Mete Aslan Bulvarı'nda meydana geldi. Fuat Y. yönetimindeki 31 AAE 804 plakalı ambulans, karşı istikametten gelen Fikret A. idaresindeki 34 TF 0557 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Ambulansın devrildiği kazada, 2 aracın sürücüsü yaralandı. Kazayı görenler 112'yi arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk yardım müdahalelerinin ardından yaralılar, İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada devrilen ambulansın içerisinde hasta olmadığı öğrenildi. - HATAY