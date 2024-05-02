Hatay'da Otomobilden Atılan Çantadan 15 Bin Uyuşturucu Hap Çıktı, 4 Şüpheli Gözaltına Alındı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri, bir otomobilden atılan çantayı incelediğinde 15 bin uyuşturucu hap ele geçirdi. Olayın ardından 4 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'da, otomobilden atılan çantadan 15 bin uyuşturucu hap çıktı, 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ilçesi Numune Mahallesi'nde devriye sırasında 2 otomobildeki kişilerin birbirlerine çanta teslim ettiğini görünce araçları durdurmak istedi.
Bunun üzerine şüpheliler, çantayı atarak otomobille kaçmaya başladı.
Kısa süreli kovalamacanın ardından durdurulan 2 otomobildeki 4 kişi yakalandı.
Otomobilden atılan çantayı inceleyen ekipler, 5 paket halinde 15 bin uyuşturucu hap ele geçirdi.