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Hatay'da Otomobilden Atılan Çantadan 15 Bin Uyuşturucu Hap Çıktı, 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri, bir otomobilden atılan çantayı incelediğinde 15 bin uyuşturucu hap ele geçirdi. Olayın ardından 4 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'da, otomobilden atılan çantadan 15 bin uyuşturucu hap çıktı, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ilçesi Numune Mahallesi'nde devriye sırasında 2 otomobildeki kişilerin birbirlerine çanta teslim ettiğini görünce araçları durdurmak istedi.

Bunun üzerine şüpheliler, çantayı atarak otomobille kaçmaya başladı.

Kısa süreli kovalamacanın ardından durdurulan 2 otomobildeki 4 kişi yakalandı.

Otomobilden atılan çantayı inceleyen ekipler, 5 paket halinde 15 bin uyuşturucu hap ele geçirdi.

Kaynak: AA / Güncel

İskenderun Hatay Güvenlik Gözaltı Güncel Haberler

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