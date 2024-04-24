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Sıcaktan bunalan depremzedeler, doğal kaynak suyunda serinledi

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Hava sıcaklığının gün içerisinde 35 dereceye kadar çıktığı Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremzede vatandaşlar çözümü, doğal kaynak suyundan oluşan gölette serinlemekte buldu.

Sıcaktan bunalan depremzedeler, doğal kaynak suyunda serinledi

HATAY - Hava sıcaklığının gün içerisinde 35 dereceye kadar çıktığı Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremzede vatandaşlar çözümü, doğal kaynak suyundan oluşan gölette serinlemekte buldu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkıma uğrayan Hatay'da sıcaklıklar artmaya başladı. Hava sıcaklıklarında ani artışların yaşandığı bölgede gün içerisinde hava sıcaklığı 35 kadar çıkıyor. İskenderun ilçesi Sarıseki Mahallesi'ndeki vatandaşlar çözümü; yerin altından doğal yollarla çıkan suyun bulunduğu gölette serinlemekte buldu. Uzun yıllardan beri akmaya devam eden kaynak suyu, sıcaktan bunalan vatandaşların kurtarıcısı oldu.

"İskenderun'un sıcağına ancak bu su bizim için altın değerinde sayılır"

Havaların ısınmasıyla serinlemek için çareyi gölete girmekle bulan 19 yaşındaki Umut Can Kaya, "Biz buraya İskenderun'dan geliyoruz bu su için Sarıseki'deyiz. Biz İskenderun'dan Sarıseki'ye geldik. Havaların ısınması nedeniyle, buradaki yeraltı suyunda serinlemek için arkadaşlarımızla beraber, her sene buraya geliriz. İskenderun'un sıcağına ancak bu su bizim için altın değerinde sayılır. Biz her sene arkadaşlarımızla geliriz bu suda yıkanırız güzel oluyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İskenderun Hatay Çevre Doğa Yaşam Güncel Haberler

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