İskenderun'da Gerçekleştirilen Çalışmalarda 6 Şahıs Gözaltına Alındı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda çeşitli suçlara karışan 6 şahıs gözaltına alındı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince İskenderun ilçesinde yapılan asayiş uygulamalarında 25 Nisan tarihinde Süleymaniye Mahallesinde bulunan bir ikamette yapılan aramada; 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi ve ev sahibi T.S.A. gözaltına alındı. Aynı gün Dumlupınar mahallesinde meydana gelen Kasten Yaralama olayının şüphelisi Ç.B. yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan A.B., Hırsızlık suçundan aranan C.Ç., Hakaret İçeren Tezahürat suçundan aranan G.D. ve Hırsızlık suçundan aranan H.S yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler yapılan işlemlerin ardından adli mercilerce sevk edildiler. - HATAY