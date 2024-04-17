İskenderun'da 2 işyeri soyucusu tutuklandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 2 işyerini soyan hırsız, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü hırsızlıkla mücadeleyi aralıksız sürdürüyor. 13 Mart - 31 Mart tarihleri arasında İskenderun ilçesi Çay Mahallesi'nde 2 ayrı işyeri hırsızlık olayı meydana geldi. Olayın şüphelisi olarak belirlenen K.Y. 10 Nisan tarihinde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY