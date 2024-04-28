İskenderun'da Kanalizasyon Hattı Çalışması Sırasında Su Borusu Patladı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde kanalizasyon hattı yenileme çalışması sırasında su borusu patladı. Patlayan borunun tamiri için HATSU ekipleri çalışmalara devam ediyor.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde kanalizasyon hattı yenileme çalışması sırasında su borusu patladı.
Barbaros Mahallesi Mithat Paşa Caddesi'nde İskenderun Belediyesi HATSU ekiplerinin kanalizasyon hattı yenileme çalışması esnasında patlayan su borusu nedeniyle caddede su birikintileri oluştu, trafikte aksama yaşandı.
HATSU ekiplerinin patlayan boruyu tamir çalışması sürüyor.
HATSU Bölge Müdürü Ahmet Uygun, gazetecilere yaptığı açıklamada, olaya müdahale ederek kısa süre içinde boruyu onaracaklarını söyledi.