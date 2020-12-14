Hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
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Hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

14.12.2020 07:18 | Son Güncelleme: 14.12.2020 07:24

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 11 Aralık Cuma saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla tamamlandı.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 11 Aralık Cuma saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla tamamlandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Kasım'da düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 ile mücadeleye yönelik yeni tedbirleri açıklamıştı.

Erdoğan, hafta içi her gün 21.00-05.00 saatlerinde, hafta sonları için cuma saat 21.00'den pazartesi saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını belirtti.

Buna göre, Türkiye genelinde hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilki 4-7 Aralık tarihlerinde yapıldı.

Bu kapsamda, ikincisi 11 Aralık Cuma saat 21.00'de başlayan ve hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

Sokağa çıkma kısıtlamalarına, yeni bir karar alınıncaya kadar devam edilecek.

Hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Yüksel Kaya

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Hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

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