Kriket Okul Sporları Yıldızlar Türkiye Şampiyonası Denizli'de yapılacak

Kriket Okul Sporları Yıldızlar Türkiye Şampiyonası 13-18 Mayıs 2024 tarihleri arasında Denizli'nin ev sahipliğinde yapılacak. Dört ayrı sahada oynanacak şampiyonaya, 13 farklı ilden 63 takım toplamda 945 sporcunun katılması bekleniyor.

Denizli'de farklı branşlarda ulusal spor organizasyonları aralıksız devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde düzenlenen Okul Sporları yarışmalarından Kriket Türkiye Şampiyonası için geri sayım başladı. 13-18 Mayıs 2024 tarihleri arasında Denizli'nin ev sahipliğinde düzenlenecek Kriket Yıldızlar Türkiye Şampiyonası dört ayrı sahada yapılacak. Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organize edeceği müsabakalarda; illerinde gerçekleşen şampiyonalarda dereceye girerek Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazanan 63 takımdan 945 sporcu mücadele edecek. Müsabakalar Başkarcı Şehit Sami Stadyumu, Gümüşler Zafer Katrancı Sahası, Kınıklı Spor Kompleksi Futbol Sahası ve Akvadi Sahalarında oynanacak.

"Önemli bir organizasyona daha ev sahipliği yapacağız"

Yarışmalar için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde hazırlıklar devam ediyor. Şampiyonaya ev sahipliği yapacak olmaktan mutluluk duyduklarını söyleyen İl Müdürü Ömer İlman, Kriket gibi gelişmekte olan spor branşlarını desteklediklerini ifade ederek katılacak tüm sporculara ve antrenörlere başarılar diledi. - DENİZLİ