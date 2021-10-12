TAKSİM MEYDANI'NDA TURİSTİN TAKSİ İSYANI - Haberler
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TAKSİM MEYDANI'NDA TURİSTİN TAKSİ İSYANI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

*Turisti almayan şoförün taksisi 10 gün trafikten menedildi.

*Turisti almayan şoförün taksisi 10 gün trafikten menedildi.

Haber - Kamera: Zeki GÜNAL/ İSTANBUL,(DHA) TAKSİM Meydanı'nda taksicilere yönelik denetimler devam ederken, Mısır uyruklu Turist Kapalıçarşı'ya gitmek için durdurduğu taksilerin kendilerini almadığını söyleyerek isyan etti. Polis, turisti yolcu olarak almayan taksiyi 10 gün süreyle trafikten menetti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil ve resmi ekipler, özellikle vatandaşların ve turistlerin yoğun olduğu Taksim Meydanı'nda denetim yaptı. Tak-ı Zafer Caddesi üzerinde kurulan kontrol noktasında polis ekipleri taksileri durdurup, aracın evrakını ve sürücü belgelerini inceledi.

TAKSİ BULAMAYAN TURİST İSYAN ETTİ

Denetimler sırasında ailesi ile polisin yanına gelen Mısır uyruklu turist, Kapalıçarşı'ya gitmek için taksi durdurduklarını fakat hiçbir taksinin kendilerini kabul etmediğini söyleyerek, şikayette bulundu. Basın mensuplarına konuşan turist "Mısır'dan geldik, Kapalıçarşı'ya gitmek istiyoruz. Taksi bulamadık, bulduklarımız da 250 lira istedi, bu ücret bize pahalı geldi. Türkiye'de taksiciler mafya olmuş, dün de Levent'te bir AVM'ye gitmek istedik, fakat 150 lira istedikleri için yine taksiye binemedik" diyerek isyan etti.

TRAFİKTEN MENEDİLDİ

Daha sonra kalabalık ailenin bir kısmını taksiye bindiren turistin, durdurmak istediği boş taksi durmayıp yola devam etti. Bunun üzerine polis, taksiciyi durdurdu. Taksi müşteri almadığı gerekçesi ile bağlanarak 10 gün trafikten menedildi. Ayrıca denetimlerde çalışma izni ve ruhsat süresi dolan, araç üstünde logoları bulunmayan, emniyet kemeri takmayan, evrakı eksik olan taksicilere de ceza yazıldı.

TAKSİM MEYDANI'NDA TURİSTİN TAKSİ İSYANI

TAKSİM MEYDANI'NDA TURİSTİN TAKSİ İSYANI

TAKSİM MEYDANI'NDA TURİSTİN TAKSİ İSYANI

TAKSİM MEYDANI'NDA TURİSTİN TAKSİ İSYANI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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İstanbul'da taksici eziyeti sürüyor! Kendi teklif ettiği parayı kabul etmeyen turistleri arabaya almadı
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Haber: TAKSİM MEYDANI'NDA TURİSTİN TAKSİ İSYANI - Haberler
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