TÜGVA TEMSİLCİLİĞİNE BOMBA BIRAKAN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Haberler

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TÜGVA TEMSİLCİLİĞİNE BOMBA BIRAKAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa TÜGVA Temsilciliği Binası önüne bomaba bırakan terör şüphelisi B.Y.'nin yakalandığını açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa TÜGVA Temsilciliği Binası önüne bomaba bırakan terör şüphelisi B.Y.'nin yakalandığını açıkladı.

Bakan Soylu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 21 Nisan günü saat 05.46'da, İstanbul Gaziosmanpaşa TÜGVA Temsilciliği binası önüne el yapımı patlayıcı bırakan terörist B. Y.,

İstanbul Polisi'nin başarılı operasyonu ile yakalandı. Polis Teşkilatımıza ve Emniyet İstihbarat Birimlerimize tebrikler ifadelerine yer verdi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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