Galatasaray, Capital Sports Media ile iş birliği anlaşması imzaladı Galatasaray Kulübü, İngiliz yatırım şirketi Capital Sports Media ile iş birliği anlaşması imzalandığını açıkladı.

Galatasaray Kulübü, İngiliz yatırım şirketi Capital Sports Media ile iş birliği anlaşması imzalandığını açıkladı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "Kulübümüz, ticari modelindeki globalleşme çalışmaları çerçevesinde Londra merkezli Capital Sports Media firmasıyla anlaşmaya vardı. Kulübümüzün değerleri ve uluslararası iş vizyonuyla uyumlu iş ortakları arayışının sonuçlarından önemli bir tanesi olarak Capital Sports Media, dünyanın en geniş taraftar kitlelerinden biri olan Galatasaraylılar ile kulübümüzün verimli ve etkili bir şekilde etkileşim kurmasına imkan sağlayacak. Dünyanın en büyük ve tutkulu taraftar kitlelerinden birine sahip olan kulübümüzün sosyal medyadaki gücünün, yapılan uluslararası araştırmalara göre bugün yalnızca Avrupa'nın en önde gelen sayılı kulüpleriyle karşılaştırılabilecek düzeyde olduğu görülüyor. Özellikle Twitter ve Instagram platformlarında etkileşim alanında Avrupa'nın ilk 5 kulübü içerisinde yer alan Galatasaray, Capital Sports Media ile gerçekleştirilen iş birliği ile bu gücünü uluslararası iş stratejisinin bir parçası haline getirmeyi amaçlıyor."

Kaynak: DHA