BARCELONA'DAN GALATASARAY'A! #9917 İlkay Gündoğan Galatasaray'a mı geliyor? Galatasaray'dan büyük teklif...

Yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, sarı-kırmızılı takımı tuttuğunu defalarca dile getiren Barcelonalı yıldız İlkay Gündoğan'a bu yaz teklif yapacak. İlkay, Katalan ekibinde takımın performansını eleştirdiği için hedef tahtasına oturtulmuştu. Bu yaşananlar Türk asıllı Alman futbolcunun takımdan ayrılma ihtimalini arttırıyor. BARCELONA'DAN GALATASARAY'A! İlkay Gündoğan Galatasaray'a mı geliyor? Galatasaray'dan büyük teklif...

İLKAY GÜNDOĞAN GALATASARAY'A MI GELİYOR?

Fenerbahçe'nin 6 puan önünde şampiyonlukta büyük avantaj sağlayan Galatasaray, gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Sarı-kırmızılılar, Barcelona'da forma giyen İlkay Gündoğan'ı kadrosuna katmak istiyor.

BU YAZ TEKLİF YAPILACAK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Cimbom, daha önce Galatasaraylı olduğunu birçok kez dile getiren Türk asıllı Alman futbolcu için hamle yapacak. Haberde Sarı-kırmızılı takımın yaz transfer döneminde İlkay Gündoğan'a kesin olarak teklif yapacağı aktarıldı.

BARCELONA İLE İPLER KOPTU

Barcelona'da takımın performansına yaptığı eleştirilerle gündeme gelen İlkay, Katalan ekibinde birçok kez eleştirileri oklarının hedefi olmuştu. Tecrübeli orta sahanın Barça'da yaşadığı bu sorunlar sezon sonu ayrılık ihtimalini daha da güçlendirdi.

BARCELONA KARİYERİ

Manchester City'den ayrıldıktan sonra bedelsiz olarak Barcelona'ya transfer olan 33 yaşındaki yıldız, bu sezon tüm kulvarda 49 maçta forma giydi. İlkay Gündoğan, bu karşılaşmalarda 5 gol ve 13 asistlik performans sergiledi.