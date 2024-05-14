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Zaniolo sakatlandı mı, ne zaman sahalara dönecek?

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Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'ya gönderdiği Nicolo Zaniolo'dan kötü haber geldi. Peki,Zaniolo sakatlandı mı, ne zaman sahalara dönecek?

Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'ya gönderdiği Nicolo Zaniolo, Liverpool maçında sakatlanmıştı. Ayağında mikro kırık tespit edilen Zaniolo, 1 ay sahalarda uzak kalacak 24 yaşındaki futbolcu, İtalya Milli Takımı'na çağrılması durumunda EURO24'te forma giyebilecek. Peki, Zaniolo ne zaman sahalara dönecek?

ZANİOLO SAKATLANDI MI?

Corriere dello Sport'un haberine göre Liverpool maçında sakatlanan Nicolo Zaniolo'nun ayağında mikro kırık tespit edildi. İtalyan oyuncu, yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak. 24 yaşındaki futbolcu, Aston Villa ile bu sezon daha forma giyemeyeceği ancak kadroya çağrılması durumunda EURO24'te forma giyebilecek.

Zaniolo, İtalya'nın zafere ulaştığı EURO 2020'de de forma giyememişti. 24 yaşındaki futbolcunun dev turnuva öncesi çapraz bağları kopmuş sakatlığını atlatmış olmasına rağmen hazır olmaması nedeniyle kadroya alınmamıştı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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