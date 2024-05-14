Üye Girişi
Haberler

Zaha'ya ırkçı mesaj atan kim, adı, hesabı ne?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın sezon başında Crystal Palace'tan kadrosuna kattığı Wilfried Zaha çirkin bir saldırıya maruz kaldı. Fildişi Sahilli futbolcu kendisine gönderilen ırkçı mesajı sosyal medyadan paylaştı. Peki, Zaha'ya ırkçı mesaj atan kim, adı, hesabı ne?

Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Zaha, ırkçı bir mesajla karşı karşıya kaldı. Fildişi Sahilli futbolcu, kendisine yönelik bu çirkin saldırıyı sosyal medyada paylaştı. Zaha, ırkçı mesajın ekran görüntüsünü 'Tipik' notuyla birlikte takipçileriyle paylaştı. Zaha'ya ırkçı mesaj atan kim, adı, hesabı ne?

ZAHA'YA IRKÇI MESAJ ATAN KİM?

Wilfired Zaha sosyal medyadan kendisine gönderilen ırkçı mesajı ifşa etti. 31 yaşındaki futbolcu, ırkçı mesajın ekran görüntüsünü paylaşarak "Tipik" notunu düştü.

Zaha'ya ırkçı mesaj atan kim, adı, hesabı ne?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Wilfried Zaha Gündem Yaşam Spor Haberler

Erdoğan'ın uykularını kaçıracak anket! Bugün seçim olsa AK Parti 2. oluyor

Erdoğan'ın uykularını kaçıracak anket! Bugün seçim olsa AK Parti 2. oluyor

 İstanbul'da suya yüzde 36 ile 53 oranında zam

İstanbul'da suya yüzde 36 ile 53 oranında zam

 Fenerbahçe'de başkanlık seçiminin tarihi belli oldu

Fenerbahçe'de başkanlık seçiminin tarihi belli oldu

 TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'den gülümseten sözler: Ben bir cevap vereceğim internete düşeceğiz

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'den gülümseten sözler: Ben bir cevap vereceğim internete düşeceğiz
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title