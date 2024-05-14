Zaha'ya ırkçı mesaj atan kim, adı, hesabı ne?

Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Zaha, ırkçı bir mesajla karşı karşıya kaldı. Fildişi Sahilli futbolcu, kendisine yönelik bu çirkin saldırıyı sosyal medyada paylaştı. Zaha, ırkçı mesajın ekran görüntüsünü 'Tipik' notuyla birlikte takipçileriyle paylaştı. Zaha'ya ırkçı mesaj atan kim, adı, hesabı ne?

ZAHA'YA IRKÇI MESAJ ATAN KİM?

Wilfired Zaha sosyal medyadan kendisine gönderilen ırkçı mesajı ifşa etti. 31 yaşındaki futbolcu, ırkçı mesajın ekran görüntüsünü paylaşarak "Tipik" notunu düştü.