P. Karşıyaka, Galatasaray'a karşı zorlanıyor

P. Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final 1. maçında Galatasaray'a evinde kaybederek bir üst tura yükselmeyi zora soktu. Sarı-kırmızılılar sahasında oynayacağı müsabakayı kazanması halinde adını yarı finale yazdıracak.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden P. Karşıyaka, play-off çeyrek final 1. maçında Galatasaray'la İzmir'de karşı karşıya geldi. İki takımın yoğun mücadelesiyle yüksek tempoda geçen müsabakanın normal süresi 82-82 bitti ve karşılaşma uzatmaya gitti. Başa baş giden karşılaşmayı sarı-kırmızılılar uzatmanın son saniyelerinde bulduğu sayılarla 96-95 kazandı. Yarın 20.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda rövanş karşılaşmasına çıkacak olan P. Karşıyaka, rakibine bu kez de yenilmesi durumunda normal sezonu noktalayacak. Yeşil-kırmızılı ekibin galibiyet alması durumunda ise yarı finale çıkan takımı 19 Mayıs Pazar günü İzmir'de oynanacak son maç belirleyecek

"Oyuncularımla gurur duyuyorum"

Karşılaşmaya dair açıklamalarda bulunan Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, çok gergin, sert ve iyi bir maç olduğunu dile getirerek, "İki takım sporcularını da tebrik ediyorum, mücadele üst düzeydi. Ama her şeyden ziyade Vitto'nun sakatlığı bizi çok üzdü. Hastaneye MR'a gitti, umarım ciddi bir sakatlığı yoktur. Maça gelince, Vitto da eksilince belki maçı izleyenler biz oyundan düşeceğiz zannettiler ama sonuna kadar kazanmak için oyundaydık. Bizim sınırlı rotasyondan dolayı, maalesef 45 dakika oynatmak zorunda kaldığımız oyuncular oldu. Uzatmaya gitmeden önce 3-4 hücumu çok kötü oynadık. Hazırlandığımız taraflara hücum edemedik ve maç uzatmaya gitti. Furkan'ın oyun dışı kalmasına rağmen takımım maçın sonuna kadar oyunun içinde kaldı. Anlamadığım nokta şu; bu kadar sert bir maçta Pınar Karşıyaka, 4. çeyrek ve uzatmada sadece iki faul atabilmiş, yani 15 dakikayı sadece 2 faul atışıyla geçirmiş. Rakibimiz 50 üç sayılık atış kullanmış, bu bizim için muazzam. Rakibimizi dışarı püskürtebilmişiz ama daha fazla faul atışı yapmışlar. Sonunda iki de çalınmayan net steps var ki tuhaf şekilde, bence maçın gidişatını belirledi. Ben galibiyetlerinden ötürü Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Salonu hınca hınç doldurup bize destek veren taraftarımıza bize verdikleri destekten ötürü teşekkür ediyorum. Ancak en çok bu mücadelelerinden dolayı oyuncularımla gurur duyuyorum" dedi.

Vitto Brown sakatlandı

Pınar Karşıyaka'nın oyuncusu Vitto Brown, devrenin bitimine 5 dakika kala sakatlık yaşadı. Smaca giderken rakibinin yaptığı müdahaleyle yere düşen Brown parkede kısa bir süre hareketsiz kaldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale sonrası boyunluk takılarak hastaneye götürülen Vitto Brown müsabakaya devam edemedi. Yapılan MR sonucunda ABD'li forvetin korkulacak bir şeyinin olmadığı ve yarın oynanacak rövanş mücadelesinde forma giyebileceği ifade edildi. - İZMİR