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GALATASARAY'DAN BOMBA TRANSFER! Kerem Aktürkoğlu, Beşiktaş'a mı transfer oluyor? #9917

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GALATASARAY'DAN BOMBA TRANSFER! Kerem Aktürkoğlu, Beşiktaş'a mı transfer oluyor? Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun Beşiktaş'a transfer olacağı iddiaları futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. Aktürkoğlu'nun transferi konusundaki gelişmeler merakla bekleniyor.

Süper Lig'de sezon sonuna yaklaşırken Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın kaptanlarından Kerem Aktürkoğlu ile ilgilendiği iddia edildi. Aktürkoğlu'nun, yurt dışından bir takımla anlaşamaması durumunda Beşiktaş'ta oynamaya sıcak baktığı belirtildi. GALATASARAY'DAN BOMBA TRANSFER! Kerem Aktürkoğlu, Beşiktaş'a mı transfer oluyor? İşte ayrıntılar...

KEREM AKTÜRKOĞLU BEŞİKTAŞ'A MI GEÇİYOR?

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu hakkında çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

GALATASARAY'DAN BOMBA TRANSFER! Kerem Aktürkoğlu, Beşiktaş'a mı transfer oluyor? #9917

Sosyal medyada dolaşan haberlere göre, Beşiktaş, Galatasaray'da takım kaptanlarından olan ve takımda 4'üncü sezonunu geçiren Kerem Aktürkoğlu ile ciddi anlamda ilgileniyor.

GALATASARAY'DAN BOMBA TRANSFER! Kerem Aktürkoğlu, Beşiktaş'a mı transfer oluyor? #9917

İddiaya göre milli oyuncunun, yurt dışından bir takım ile anlaşamaması halinde Beşiktaş'ta oynamaya sıcak bakıyor.

GALATASARAY'DAN BOMBA TRANSFER! Kerem Aktürkoğlu, Beşiktaş'a mı transfer oluyor? #9917

YURT DIŞINDA OYNAMAYI DÜŞÜNMÜYOR

2020/21 yaz transfer döneminde bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer olan Kerem Aktürkoğlu, oynadığı futbolla büyük tebrikler toplamıştı.

GALATASARAY'DAN BOMBA TRANSFER! Kerem Aktürkoğlu, Beşiktaş'a mı transfer oluyor? #9917

4 sezonda 200 bin Euro'dan 17 milyon Euro piyasa değerine ulaşan yetenekli ismin yaz transfer döneminde gelecek teklifleri değerlendirdiği ve kariyerine yurt dışında devam etmek istediği iddia edilmişti.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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