Arda Kardeşler, Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetecek

Trendyol Süper Lig'de pazar günü oynanacak Galatasaray- Fenerbahçe derbisini yönetecek olan FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, kariyerinde 2. kez bu derbide düdük çalacak.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe pazar günü saat 19.00'da RAMS Park'ta karşılaşacak. Bu önemli müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Süleyman Özay yapacak. Maçın 4. hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak.

Kariyerinde 2 kez derbi yönetti

Bursa bölgesi hakemi olan Arda Kardeşler, bu maçla birlikte kariyerinde ikinci kez Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde düdük çalacak. İki takım arasında ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan derbi başladığı gibi 0-0 sona ermişti.

Kardeşler, daha önce 8 Mayıs 2022 tarihinde Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Dolmabahçe'deki derbiyi de yönetti ve mücadele 1-1 berabere tamamlandı. - İSTANBUL