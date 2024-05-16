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Bomba iddia! Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş'a transfer oluyor

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Süper Lig'de sezon sonuna yaklaşırken Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın kaptanlarından Kerem Aktürkoğlu ile ilgilendiği iddia edildi. Aktürkoğlu'nun, yurt dışından bir takımla anlaşamaması durumunda Beşiktaş'ta oynamaya sıcak baktığı belirtildi.

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu hakkında çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

BEŞİKTAŞ İLGİLİ

Sosyal medyada dolaşan haberlere göre, Beşiktaş, Galatasaray'da takım kaptanlarından olan ve takımda 4'üncü sezonunu geçiren Kerem Aktürkoğlu ile ciddi anlamda ilgileniyor. İddiaya göre milli oyuncunun, yurt dışından bir takım ile anlaşamaması halinde Beşiktaş'ta oynamaya sıcak bakıyor.

YURT DIŞINDA OYNAMAYI DÜŞÜNMÜYOR

2020/21 yaz transfer döneminde bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer olan Kerem Aktürkoğlu, oynadığı futbolla büyük tebrikler toplamıştı. 4 sezonda 200 bin Euro'dan 17 milyon Euro piyasa değerine ulaşan yetenekli ismin yaz transfer döneminde gelecek teklifleri değerlendirdiği ve kariyerine yurt dışında devam etmek istediği iddia edilmişti.

Haberler.com / Aslan Aslan - Spor

Kerem Aktürkoğlu Galatasaray Beşiktaş Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (4)

Kelaloğlu:

İnşallah bizden gider. 3 büyüklerde oynayacak bir futbolcu değil.

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Baron Nights:

Bu kerem gsrayda is yapar Besiktasa yakismaz

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Yasar Unal:

Kerem bence karakterli bir adam. O yüzden transfer olma ihtimalini yüksek görüyorum.

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Necati Nejdet:

Çok şükür aman gitsin karından çok zararı var koşuyor koşuyor bosa kaptırdığı toplar iyi bakın bize gol oluyor dua ediyorum gitsin

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