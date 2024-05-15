Nicolo Zaniolo, EURO 2024'te neden yok? Zaniolo sakat mı, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda niye yok?

Nicolo Zaniolo, EURO 2024'te neden yok? Galatasaray'ın sezon başında Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo, Liverpool ile oynanan maçta sakatlanmış ve sezonu kapatmıştı. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde İtalya Milli Takımı'na Zaniolo'dan kötü haber geldi. Zaniola EURO 2024'te olamayacaK. Peki, Nicolo Zaniolo, EURO 2024'te neden yok? Detaylar...

ZANİOLA EURO 2024'TE NEDEN YOK?

İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Liverpool ile oynanan maçta sakatlanan ve sezonu kapatan Nicolo Zaniolo'nun 2024 Avrupa Şampiyonası kadrosunda yer alamayacağını duyurdu. Spalletti, "İlk olarak Nicolo Zaniolo'yla konuştuk. Onun geri dönmesi çok zor, hatta bu ihtimali göz ardı ediyorum" dedi.

EURO 2024'TE YOK

İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Roma'da katıldığı bir etkinlikte Zaniolo'nun 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosunda yer almayacağını doğruladı. Spalletti açıklamasında, "İlk olarak Nicolo Zaniolo'yla konuştuk. Onun geri dönmesi çok zor, hatta bu ihtimali göz ardı ediyorum" ifadelerini kullandı.

İTALYA'NIN EURO 2024 FİKSTÜRÜ

Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası 14 Haziran'da başlayacak. B Grubu'nda yer alan İtalya, son 16'ya kalabilmek için İspanya, Hırvatistan ve Arnavutluk'la mücadele edecek.