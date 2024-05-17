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GALATASARAY, DERBİ SONRASI KUPA TÖRENİ YAPACAK MI? #9917 Galatasaray'ın derbi için kupa planı ne? #127942

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GALATASARAY, DERBİ SONRASI KUPA TÖRENİ YAPACAK MI? Galatasaray'ın derbi için kupa planı ne? Galatasaray, derbi maçının ardından kupa töreni düzenleyecek mi? Bu konuda henüz net bir bilgi verilmedi. Galatasaray'ın derbi sonrası için kupa planı merak konusu oldu. Taraftarlar, takımlarının zaferini kutlamak için bir kupa töreni düzenlenip düzenlenmeyeceğini merak ediyor.

Süper Lig şampiyonluğu için gün sayan Galatasaray'da, Fenerbahçe derbisinin ardından kupa töreni yapılıp yapılmayacağı merak konusuydu. Galatasaray'ın derbi için kupa töreni planı netleşti. GALATASARAY, DERBİ SONRASI KUPA TÖRENİ YAPACAK MI? Galatasaray'ın derbi için kupa planı ne? İşte merak edilenler...

GALATASARAY, DERBİ SONRASI KUPA TÖRENİ YAPACAK MI?

Süper Lig'de 24. şampiyonluğu için geri sayıma geçen Galatasaray, pazar akşamı Fenerbahçe'yi derbide konuk edecek. Sarı-Kırmızılılar, dev maçtan beraberlikle dahi ayrılsalar şampiyonluklarını ilan edecekler.

GALATASARAY, DERBİ SONRASI KUPA TÖRENİ YAPACAK MI? #9917 Galatasaray'ın derbi için kupa planı ne? #127942

Öte yandan, Galatasaray'ın şampiyonluk kupasını derbi sonrası kaldırıp kaldırmayacağı merak konusuydu. Sabah'ın haberine göre, Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) Süper Kupa ve Süper Lig şampiyonluğu kupası için herhangi bir talepte bulunmadı.

GALATASARAY, DERBİ SONRASI KUPA TÖRENİ YAPACAK MI? #9917 Galatasaray'ın derbi için kupa planı ne? #127942

Sarı-Kırmızılıların pazar akşamı TFF'den, sadece kadın futbol takımının şampiyonluk kupasını talep ettiği belirtiliyor. Kadın takımının maça gelip, taraftarlar önünde kupayı kaldıracağı ifade ediliyor.

GALATASARAY, DERBİ SONRASI KUPA TÖRENİ YAPACAK MI? #9917 Galatasaray'ın derbi için kupa planı ne? #127942

Öte yandan, Galatasaray'ın Süper Kupa ve Süper Lig şampiyonluk kupaları için daha sonra özel bir tören yapmayı planladığı haber detaylarında yer aldı. Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, 19 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da RAMS Park'ta karşılaşacaklar.

GALATASARAY, DERBİ SONRASI KUPA TÖRENİ YAPACAK MI? #9917 Galatasaray'ın derbi için kupa planı ne? #127942

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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