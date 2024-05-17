Galatasaray Fenerbahçe tek maç satın alma var mı, GS FB tek maç nasıl alınır? #9917 #128250

Ligde 19 Mayıs Pazar günü yapılacak Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Karşılaşmada Arda Kardeşler'in yardımcılığını Mehmet Emin Tuğral ve Süleyman Özay yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak. Galatasaray Fenerbahçe tek maç satın alma var mı, GS FB tek maç nasıl alınır?

GALATASARAY FENERBAHÇE TEK MAÇ SATIN ALMA VAR MI?

Ligde 19 Mayıs Pazar günü yapılacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Karşılaşmada Arda Kardeşler'in yardımcılığını Mehmet Emin Tuğral ve Süleyman Özay yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Sezonun karşılaşmasında sarı-kırmızılılar beraberlik ve galibiyet durumunda 24. şampiyonluğunu ilan edecek. Fenerbahçe'nin galip gelmesi durumunda ise puan farkı son hafa öncesinde 3'e inecek.

Rams Park'ta oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşması 19 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe'yi konuk edecek Galatasaray 24. şampiyonluğuna çok yaklaştı. Fenerbahçe'yi ağırlayacak lider Galatasaray'ın şampiyon olması için 1 puan yeterli olacak.

Ligde oynadığı 36 maçta 99 puan toplayan Galatasaray, Fenerbahçe'nin önünde son 2 haftaya 6 puanlık farkla giriyor.

Fenerbahçe'nin şampiyon olabilmesi için, son 2 maçında Galatasaray ve İstanbulspor'u yenmesi, sarı-kırmızılı rakibinin de son hafta TÜMOSAN Konyaspor deplasmanında kaybetmesi gerekiyor.

Maçı izlemek isteyenlerin tercih edebileceği paketler:

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