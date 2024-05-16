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Galatasaray-Fenerbahçe derbi hakemi kim oldu? Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ne zaman?

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Derbi ne zaman? Galatasaray-Fenerbahçe mücadelesi ne zaman ve saat kaçta olacağı merak ediliyor. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe derbi hakemi kim oldu? Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ne zaman?

Galatasaray- Fenerbahçe derbi hakemi kim oldu? Galatasaray- Fenerbahçe derbisi ne zaman? Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Galatasaray- Fenerbahçe maçını kimin yöneteceği belli oldu. Galatasaray- Fenerbahçe maç hakemi kim? Detaylar haberimizdedir…

GALATASARAY-FENERBAHÇE DERSİ HAKEMİ NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'de 37. hafta heyecanı yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu haftanın maçlarında görev alacak hakemleri belirledi. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadeleyi Hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Galatasaray-Fenerbahçe derbi hakemi kim oldu? Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ne zaman?Arda Kardeşler

GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN?

TFF'den yapılan açıklamaya göre bu haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe, derbisi 19 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

İşte Süper Lig'de haftanın hakemleri;

İstanbulspor-Sivasspor / Ömer Faruk Turtay

Antalyaspor-Adana Demirspor / Turgut Doman

Beşiktaş-Hatayspor / Cihan Aydın

Ankaragücü-Pendikspor / Volkan Bayarslan

Rizespor-Kasımpaşa / Burak Pakkan

Samsunspor-Alanyaspor / Mert Güzenge

Gaziantep FK-Fatih Karagümrük / Zorbay Küçük

Başakşehir-Trabzonspor / Tugay Kaan Numanoğlu

Kayserispor-Konyaspor / Halil Umut Meler

Galatasaray-Fenerbahçe / Arda Kardeşler

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Arda Kardeşler Galatasaray Fenerbahçe Gündem Spor Haberler

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