Galatasaray-Fenerbahçe derbi hakemi kim oldu? Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ne zaman?
Derbi ne zaman? Galatasaray-Fenerbahçe mücadelesi ne zaman ve saat kaçta olacağı merak ediliyor. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe derbi hakemi kim oldu? Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ne zaman?
Galatasaray- Fenerbahçe derbi hakemi kim oldu? Galatasaray- Fenerbahçe derbisi ne zaman? Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Galatasaray- Fenerbahçe maçını kimin yöneteceği belli oldu. Galatasaray- Fenerbahçe maç hakemi kim? Detaylar haberimizdedir…
GALATASARAY-FENERBAHÇE DERSİ HAKEMİ NE ZAMAN?
Trendyol Süper Lig'de 37. hafta heyecanı yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu haftanın maçlarında görev alacak hakemleri belirledi. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadeleyi Hakem Arda Kardeşler yönetecek.
GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN?
TFF'den yapılan açıklamaya göre bu haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe, derbisi 19 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.
İşte Süper Lig'de haftanın hakemleri;
İstanbulspor-Sivasspor / Ömer Faruk Turtay
Antalyaspor-Adana Demirspor / Turgut Doman
Beşiktaş-Hatayspor / Cihan Aydın
Ankaragücü-Pendikspor / Volkan Bayarslan
Rizespor-Kasımpaşa / Burak Pakkan
Samsunspor-Alanyaspor / Mert Güzenge
Gaziantep FK-Fatih Karagümrük / Zorbay Küçük
Başakşehir-Trabzonspor / Tugay Kaan Numanoğlu
Kayserispor-Konyaspor / Halil Umut Meler
Galatasaray-Fenerbahçe / Arda Kardeşler