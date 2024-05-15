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Nicolo Zaniolo, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda forma giyemeyecek

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İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Liverpool ile oynanan maçta sakatlanan ve sezonu kapatan Nicolo Zaniolo'nun 2024 Avrupa Şampiyonası kadrosunda yer alamayacağını duyurdu. Spalletti, "İlk olarak Nicolo Zaniolo'yla konuştuk. Onun geri dönmesi çok zor, hatta bu ihtimali göz ardı ediyorum" dedi.

Galatasaray'ın sezon başında Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo, Liverpool ile oynanan maçta sakatlanmış ve sezonu kapatmıştı. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde İtalya Milli Takımı'na Zaniolo'dan kötü haber geldi.

EURO 2024'TE YOK

İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Roma'da katıldığı bir etkinlikte Zaniolo'nun 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosunda yer almayacağını doğruladı. Spalletti açıklamasında, "İlk olarak Nicolo Zaniolo'yla konuştuk. Onun geri dönmesi çok zor, hatta bu ihtimali göz ardı ediyorum" ifadelerini kullandı.

Nicolo Zaniolo, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda forma giyemeyecek

İTALYA'NIN EURO 2024 FİKSTÜRÜ

Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası 14 Haziran'da başlayacak. B Grubu'nda yer alan İtalya, son 16'ya kalabilmek için İspanya, Hırvatistan ve Arnavutluk'la mücadele edecek.

Nicolo Zaniolo, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda forma giyemeyecek

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Premier Lig ekibi Aston Villa formasıyla tüm kulvarlarda 39 resmi maça çıktı. 24 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 3 gol atma başarısı gösterdi. İtalyan yıldız, İngiltere'ye kiralık gitmeden önce de Galatasaray'ın Şampiyon Ligi ön elemesinde Zalgris ile deplasmanda 2-2 berabere kaldığı maçta ilk 11'de forma giymişti.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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