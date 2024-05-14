Üye Girişi
Haberler

TFF, Süper Lig'den 9 kulübü disipline sevk etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 9 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Galatasaray, Beşiktaş, Fatih Karagümrük, Gaziantep FK, Sivasspor ve diğer takımlar çeşitli nedenlerle disipline gönderildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 9 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.

TFF, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen takımları açıkladı. Süper Lig'in 36. haftasında oynanan müsabakalar sonrası; Galatasaray, Beşiktaş, Fatih Karagümrük, Gaziantep Fk, Sivasspor ; çirkin ve kötü tezahüratı, Galatasaray, Beşiktaş, Gaziantep FK ve Pendikspor; saha olayları nedeniyle disipline gönderildi. Gaziantep FK müsabakasında kırmızı kartla oyun dışında kalan Adana Demirsporlu futbolcu Mario Balotelli, 'kural dışı hareketi' nedeniyle; Sivasspor - Başakşehir maçında kırmızı kart gören İbrahim Akdağ, ve RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan 'hakareti' nedeniyle ve Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun da sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Sivasspor Kulüp idarecisi Gökhan Karagöl, talimatlara aykırı hareketi, hakem soyunma odası ve koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketi ve hakareti, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar nedeniyle disipline gönderildi.

MKE Ankaragücü ve Çaykur Rizespor kulüpleri sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle; MKE Ankaragücü Başkanı İsmail Mert Fırat, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle kurula gönderildi. Hatayspor, MKE Ankaragücü maçında 6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Gaziantep FK Sivasspor Futbol Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

Erdoğan'ın uykularını kaçıracak anket! Bugün seçim olsa AK Parti 2. oluyor

Erdoğan'ın uykularını kaçıracak anket! Bugün seçim olsa AK Parti 2. oluyor

 İstanbul'da suya yüzde 36 ile 53 oranında zam

İstanbul'da suya yüzde 36 ile 53 oranında zam

 Fenerbahçe'de başkanlık seçimi 30-31 Mayıs'ta, yeterli çoğunluk sağlanmazsa 8-9 Haziran'da yapılacak

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi 30-31 Mayıs'ta, yeterli çoğunluk sağlanmazsa 8-9 Haziran'da yapılacak

 TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'den gülümseten sözler: Ben bir cevap vereceğim internete düşeceğiz

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'den gülümseten sözler: Ben bir cevap vereceğim internete düşeceğiz
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title