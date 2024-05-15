Uğurcan Çakır Galatasaray'a gidecek mi? Transfer iddiası!

Uğurcan Çakır Galatasaray'a gidecek mi? A Milli takım ve Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, bir süre önce menajerini değiştirdi. Çakır'ı yeni temsilcisi, Çakır'ın kulüpten ayrılabileceğini açıkladı. Peki, Uğurcan Çakır Galatasaray'a gidecek mi? Detaylar!

UĞURCAN ÇAKIR GALATASARAY'A GİDECEK Mİ?

Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır'ın menajeri William D'Avila, Avrupa'dan önemli kulüplerle görüşme yaptıklarını söyledi. Aynı zamanda Galatasaray iddialarına da yanıt veren D'Avila, "Galatasaray üst düzeyde bir kulüp; ama zaten kalecileri var. Galatasaray ile Uğurcan hakkında şu ana kadar konuşmadım" açıklamasını yaptı.

"UĞURCAN ÇAKIR İÇİN TÜRKİYE DIŞINDAN KULÜPLERLE GÖRÜŞÜYORUZ"

Radyospor'a konuşan Uğurcan Çakır'ın menajeri William D'avila, "Uğurcan Çakır üst düzey bir kaleci. Biz şu anda onun adına Türkiye dışındaki kulüplerle görüşüyoruz. Galatasaray üst düzeyde bir kulüp; ama zaten kalecileri var. Galatasaray'la Uğurcan hakkında şu ana kadar konuşmadım. Avrupa'dan önemli kulüpler ve Suudi Arabistan'ın en iyi kulüpleriyle görüşüyoruz" dedi.

BAŞKAN DOĞAN AYRILIK İHTİMALİNİ DUYURMUŞTU

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, geçtiğimiz günlerde Uğurcan Çakır'ın geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Doğan, "Uğurcan'ın Avrupa'da oynama düşüncesi var. Kendisine Avrupa'nın önemli kulüplerinden teklif gelirse yardımcı olacağımızın sözünü vermiştim. Şu an için resmi teklif olmasa da bazı kulüplerin bizle bağlantıya geçtiği doğrudur. Resmi bir şey geldikten sonra bunu konuşmak daha doğru olur" ifadelerini kullanmıştı.

SEZON PERFORMANSI

Trabzonspor altyapısından yetişen Uğurcan Çakır, bu sezon forma giydiği 40 karşılaşmasında kalesinde 49 gol gördü ve 12 maçta da kalesini gole kapattı. 28 yaşındaki başarılı kalecinin Trabzonspor ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027 yılına kadar devam ediyor.