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Galatasaray'ın yeni futbol tesislerinde çalışmalar devam ediyor

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Galatasaray'ın Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan çalışmalar hızla ilerliyor. Yeni futbol merkezi için gün sayılıyor.

Galatasaray'ın yeni futbol tesisleri olan Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde çalışmalar devam ediyor.

Galatasaray, Florya'da bulunan Metin Oktay Tesisleri'nden, Kemerburgaz'daki yeni tesislerine taşınmak için gün sayıyor. Sarı-kırmızılıların yeni futbol merkezi olacak Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki çalışmalar ise tüm hızıyla devam sürüyor. Binanın cephesinin yakın zamanda kapanacağı, iç alandaki çalışmaların da devam ettiği belirtildi. Sahaların altyapısıyla ilgili çalışmalar da sürüyor.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, futbol takımının 2024-2025 sezonunu buradaki tesislerde açacağını ifade etmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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