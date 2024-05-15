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Ergin Ataman: Galatasaray'a başkan olarak dönerim

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A Milli Takım ve Panathinaikos'un başantrenörü Ergin Ataman, adının Galatasaray ile anılması ile ilgili yaptığı açıklamada sarı kırmızılılarla herhangi bir görüşme gerçekleştirmediğini söyledi. Ataman, "Şu anda baş antrenörlüğünü yaptığım A Milli Basketbol Takımımız ve Panathinaikos'ta uzun yıllar başarıyla görev yapma arzusundayım. Bir gün Galatasaray'a dönersem hoca olarak değil başkan olarak dönerim" açıklamasını yaptı.

Galatasaray başkan adaylarından Süheyl Batum, Sportif A.Ş. başkan adayı Ünal Aysal'ın basketbol takımının başına Ergin Ataman'ı getirmek istediğini söylemişti. A Milli Takım ve Panathinaikos'ta başantrenörlük görevlerini sürdüren Ataman, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Ergin Ataman: Galatasaray'a başkan olarak dönerim

"BAŞKAN OLARAK DÖNERİM"

Sözcü'ye konuşan tecrübeli koç, Galatasaray'a hoca olarak dönmeyeceğini belirterek "Değerli büyüğüm ve başkanım Ünal Aysal ile aramızda Galatasaray koçluğu ile ilgili bir görüşme gerçekleşmemiştir. Şu anda baş antrenörlüğünü yaptığım A Milli Basketbol Takımımız ve Panathinaikos'ta uzun yıllar başarıyla görev yapma arzusundayım. Bir gün Galatasaray'a dönersem hoca olarak değil başkan olarak dönerim. Değerli kamuoyunun bilgilerine" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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