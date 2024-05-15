Ergin Ataman: Galatasaray'a başkan olarak dönerim

Galatasaray başkan adaylarından Süheyl Batum, Sportif A.Ş. başkan adayı Ünal Aysal'ın basketbol takımının başına Ergin Ataman'ı getirmek istediğini söylemişti. A Milli Takım ve Panathinaikos'ta başantrenörlük görevlerini sürdüren Ataman, konuyla ilgili açıklama yaptı.

"BAŞKAN OLARAK DÖNERİM"

Sözcü'ye konuşan tecrübeli koç, Galatasaray'a hoca olarak dönmeyeceğini belirterek "Değerli büyüğüm ve başkanım Ünal Aysal ile aramızda Galatasaray koçluğu ile ilgili bir görüşme gerçekleşmemiştir. Şu anda baş antrenörlüğünü yaptığım A Milli Basketbol Takımımız ve Panathinaikos'ta uzun yıllar başarıyla görev yapma arzusundayım. Bir gün Galatasaray'a dönersem hoca olarak değil başkan olarak dönerim. Değerli kamuoyunun bilgilerine" ifadelerini kullandı.