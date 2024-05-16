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Dev maça manuel atama! Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Arda Kardeşler yönetecek

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Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçını Arda Kardeşler yönetecek. TFF'den yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'in 37. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlenmiştir. 19.05.2024 Pazar günü oynanacak olan Galatasaray A.Ş.-Fenerbahçe A.Ş. müsabakasının hakem ve yardımcıları ise manuel olarak atanmıştır" ifadeleri yer aldı.

Trendyol Süper Lig'de 37. hafta heyecanı yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu haftanın maçlarında görev alacak hakemleri belirledi.

DEV DERBİ KARDEŞLER'İN

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 19 Mayıs günü Rams Park'ya oynanacak mücadeleyi Hakem Arda Kardeşler yönetecek. Arda Kardeşler, ligin ilk yarısında 0-0 biten Fenerbahçe- Galatasaray derbisinde de düdük çalmıştı.

SADECE DERBİYE MANUEL ATAMA

TFF'den yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'in 37. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlenmiştir. 19.05.2024 Pazar günü oynanacak olan Galatasaray A.Ş.-Fenerbahçe A.Ş. müsabakasının hakem ve yardımcıları ise manuel olarak atanmıştır" ifadeleri yer aldı.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Arda Kardeşler yönetecek

BÜYÜK HEYECAN SAAT PAZAR GÜNÜ 19.00'DA

TFF'den yapılan açıklamaya göre bu haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe, derbisi 19 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Arda Kardeşler yönetecek

İşte Süper Lig'de haftanın hakemleri;

  • İstanbulspor-Sivasspor / Ömer Faruk Turtay
  • Antalyaspor-Adana Demirspor / Turgut Doman
  • Beşiktaş-Hatayspor / Cihan Aydın
  • Ankaragücü-Pendikspor / Volkan Bayarslan
  • Rizespor-Kasımpaşa / Burak Pakkan
  • Samsunspor-Alanyaspor / Mert Güzenge
  • Gaziantep FK-Fatih Karagümrük / Zorbay Küçük
  • Başakşehir-Trabzonspor / Tugay Kaan Numanoğlu
  • Kayserispor-Konyaspor / Halil Umut Meler
  • Galatasaray-Fenerbahçe / Arda Kardeşler
Kaynak: Haberler.com / Spor

Trendyol Süper Lig Arda Kardeşler Galatasaray Fenerbahçe Spor Haberler

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Yorumlar (7)

Adem Sakar:

Adamlar zaten şampiyon oldu hala Cimbomlu hakem veriyorlar tövbe tövbe

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Barış Akyıldız:

fenerin hakemi gelmis

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Veysel null:

Fenerli hakemle birlikte sahada sayıları 12 oldu la...Fenerliler 12 kişi mücadele edecek 11 kişi olan Galatasaray a karşı

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Samet GÜR:

şu yönetseydi bu yönetseydi yorumlarını alalım

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gökhan Mermer:

sezonun ilk maçında Kadıköy'de tüm hakem yorumcularının ortak fikri olarak Djiku -İcardi pozisyonunda kırmızı kart ve penaltı vermeyen hakemi rövanş maçına da atamak nasıl bir plan acaba ?

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sadece 6307:

Hakem maçı menemenbahçe ye vermek için her seyi yapacak bir hakem şimdiden menemen bahçeye hayirli olsun

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Süleyman KARADAĞ:

Az biraz beyin çalıştırın. İlk yarıdaki maç gibi olacak. Oyun sürekli duracak. Takımlar top oynayamaz bence. Golü atan üstüne yatar yada berabere kalır, ne şiş yansın ne de kebap.

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