Dev maça manuel atama! Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Arda Kardeşler yönetecek
Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçını Arda Kardeşler yönetecek. TFF'den yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'in 37. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlenmiştir. 19.05.2024 Pazar günü oynanacak olan Galatasaray A.Ş.-Fenerbahçe A.Ş. müsabakasının hakem ve yardımcıları ise manuel olarak atanmıştır" ifadeleri yer aldı.
Trendyol Süper Lig'de 37. hafta heyecanı yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu haftanın maçlarında görev alacak hakemleri belirledi.
DEV DERBİ KARDEŞLER'İN
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 19 Mayıs günü Rams Park'ya oynanacak mücadeleyi Hakem Arda Kardeşler yönetecek. Arda Kardeşler, ligin ilk yarısında 0-0 biten Fenerbahçe- Galatasaray derbisinde de düdük çalmıştı.
SADECE DERBİYE MANUEL ATAMA
TFF'den yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'in 37. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlenmiştir. 19.05.2024 Pazar günü oynanacak olan Galatasaray A.Ş.-Fenerbahçe A.Ş. müsabakasının hakem ve yardımcıları ise manuel olarak atanmıştır" ifadeleri yer aldı.
BÜYÜK HEYECAN SAAT PAZAR GÜNÜ 19.00'DA
TFF'den yapılan açıklamaya göre bu haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe, derbisi 19 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.
İşte Süper Lig'de haftanın hakemleri;
- İstanbulspor-Sivasspor / Ömer Faruk Turtay
- Antalyaspor-Adana Demirspor / Turgut Doman
- Beşiktaş-Hatayspor / Cihan Aydın
- Ankaragücü-Pendikspor / Volkan Bayarslan
- Rizespor-Kasımpaşa / Burak Pakkan
- Samsunspor-Alanyaspor / Mert Güzenge
- Gaziantep FK-Fatih Karagümrük / Zorbay Küçük
- Başakşehir-Trabzonspor / Tugay Kaan Numanoğlu
- Kayserispor-Konyaspor / Halil Umut Meler
- Galatasaray-Fenerbahçe / Arda Kardeşler