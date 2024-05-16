Emmanuel Emenike'den Galatasaraylıları çıldırtacak paylaşım

Fenerbahçe'de mevcut başkan Ali Koç'un ardından kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım da adaylığını açıkladı. Bunun üzerine sarı-lacivertlilerin eski golcüsü Emmanuel Emenike, sosyal medya hesabından Aziz Yıldırım'ı kutlarken, Galatasaraylıları da kızdıracak bir paylaşım yaptı.

YILDIRIM'I KUTLADI, GALATASARAY'A SALLADI

Aziz Yıldırım ile birlikte çekildiği bir fotoğrafı paylaşan Emmanuel Emenike, Yıldırım'ın fotoğrafına ise " Fenerbahçe'nin babası büyük başkan" notunu düştü. Emenike, Aziz Yıldırım paylaşımının ardından "Aslanlar kedi oldu meeoooowww" ifadeleriyle Galatasaray forması giyen bir kedi de paylaştı.

İşte o paylaşımlar;

EMENİKE'NİN FENERBAHÇE KARİYERİ

2009 yılında Karabükspor ile Türkiye'ye adım atan Emmanuel Emenike, başarılı 2 sezonun ardından 9 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Büyük umutlarla sarı-lacivertli takıma imza atan ancak bir türlü istenilen performansı sergileyemeyen Emenike, Fenerbahçe formasını 4 farklı dönemde giydi. Sarı-lacivertli takımla 93 maça çıkan Nijeryalı golcü, bu karşılaşmalarda 25 gol ve 22 asistlik performans sergiledi.