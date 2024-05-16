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Emmanuel Emenike'den Galatasaraylıları çıldırtacak paylaşım

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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Emmanuel Emenike, sosyal medya hesabından yeniden başkan adayı olan Aziz Yıldırım'ı kutladı. Galatasaray'ı hedef alan bir paylaşıma da imza atan Emenike, ""Aslanlar kedi oldu meeoooowww" ifadeleriyle Galatasaray forması giyen bir kedi paylaştı.

Fenerbahçe'de mevcut başkan Ali Koç'un ardından kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım da adaylığını açıkladı. Bunun üzerine sarı-lacivertlilerin eski golcüsü Emmanuel Emenike, sosyal medya hesabından Aziz Yıldırım'ı kutlarken, Galatasaraylıları da kızdıracak bir paylaşım yaptı.

Emnaul Emenike'den Galatasaraylıları çıldırtacak paylaşım

YILDIRIM'I KUTLADI, GALATASARAY'A SALLADI

Aziz Yıldırım ile birlikte çekildiği bir fotoğrafı paylaşan Emmanuel Emenike, Yıldırım'ın fotoğrafına ise " Fenerbahçe'nin babası büyük başkan" notunu düştü. Emenike, Aziz Yıldırım paylaşımının ardından "Aslanlar kedi oldu meeoooowww" ifadeleriyle Galatasaray forması giyen bir kedi de paylaştı.

İşte o paylaşımlar;

Emnaul Emenike'den Galatasaraylıları çıldırtacak paylaşım

Emnaul Emenike'den Galatasaraylıları çıldırtacak paylaşım

Emnaul Emenike'den Galatasaraylıları çıldırtacak paylaşım

EMENİKE'NİN FENERBAHÇE KARİYERİ

2009 yılında Karabükspor ile Türkiye'ye adım atan Emmanuel Emenike, başarılı 2 sezonun ardından 9 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Büyük umutlarla sarı-lacivertli takıma imza atan ancak bir türlü istenilen performansı sergileyemeyen Emenike, Fenerbahçe formasını 4 farklı dönemde giydi. Sarı-lacivertli takımla 93 maça çıkan Nijeryalı golcü, bu karşılaşmalarda 25 gol ve 22 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (1)

MHSN SRC :

fenerin yediği kazıklardan biri balon transfer değil mi bu.

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